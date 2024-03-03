عمرو أديب: الدولة المصرية بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية بحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل ما حدث في مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "أديب"، في برنامج "الحكاية"، على فضائية "ام بي سي مصر"،: "علينا إعطاء انطباع للمستثمر الأجنبي أن هناك ترحيب به في مصر، وكلمة السر هذه الفترة هي التمويل، خاصة وأن 70% من إيراداتنا عبارة عن ضرائب ورسوم".

وعن مبنى الحزب الوطني المنحل، أوضح: "المبنى دا ولع وراح في ستين داهية عايزين منه إيه، واللي يقولك الإمارات داخلة تاني باستثمارتها، قوله لولا صفقة رأس الحكمة كنت هتدخل على أسوأ رمضان في حياتك".