إعلان

BBC

عمرو أديب: الدولة المصرية بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية

11:27 م الأحد 03 مارس 2024

عمرو أديب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية بحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل ما حدث في مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "أديب"، في برنامج "الحكاية"، على فضائية "ام بي سي مصر"،: "علينا إعطاء انطباع للمستثمر الأجنبي أن هناك ترحيب به في مصر، وكلمة السر هذه الفترة هي التمويل، خاصة وأن 70% من إيراداتنا عبارة عن ضرائب ورسوم".

وعن مبنى الحزب الوطني المنحل، أوضح: "المبنى دا ولع وراح في ستين داهية عايزين منه إيه، واللي يقولك الإمارات داخلة تاني باستثمارتها، قوله لولا صفقة رأس الحكمة كنت هتدخل على أسوأ رمضان في حياتك".

عمرو أديب الاستثمارات الأجنبية رأس الحكمة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة