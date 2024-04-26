عمرو أديب يعلق عن جريمة مقتل طفل شبرا الخيمة: أتوقع رقم ضحايا كبير



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث العثور على جُثمان طفل منزوعة أحشاؤه في شبرا الخيمة والتي أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه يقدم الأخبار منذ نحو 30 عامًا وتابع الكثير من الجرائم، لكنها لم تكن مثل جريمة طفل شبرا، متابعًا: "لأول مرة أتعرض لجريمة بهذا الشكل، لم أسمع بهذا الأمر من قبل، الجريمة بشعة بكل المقاييس".

وأضاف أنّ الجريمة ستتكشف فيها الكثير من المعلومات خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وضوحها بشكل كامل حتى الآن، متابعًا: "أتوقع رقم ضحايا كبير قد تسفر عنه التحقيقات الأيام المقبلة".

وتابع أديب: "التفاصيل مرعبة، تخليك مش فاهم إزاي حاجة زي دي تحصل، إزاي في جزء مظلم في الدارك الويب، تفاصيل لا يمكن حد يفكر فيها، لا يمكن تحصل حاجة كده، هناك جزء مخفي بره الحياة، السوشيال ميديا فيها جزء قاتل، خاصة أن العائد المادي من تلك الجرائم كبير ومغري".

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيقات في القضية أفضت للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتم استجوابه، إذ أقر بأن طفلاً مصرياً يقيم بدولة الكويت قد تعرف عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، وطلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه.

وأضافت أن مرتكب الجريمة عرض الطفل على المواطن المصري المقيم في الكويت عبر تقنية "الفيديو كول"، ليطلب منه الأخير قتله تمهيداً لسرقة أعضائه، شريطة أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق التقنية ذاتها أيضاً، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب ذلك.

وذكرت النيابة، في بيانها، أن الجاني بعدما نفذ ما طلب منه من جانب الطفل المصري المقيم في الكويت، كلفه أيضاً بتكرار الجريمة مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم القبض عليه قبل قيامه بذلك.