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BBC

عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: الدولة شالت العار من قلب القاهرة

11:51 م الأحد 03 مارس 2024

تطوير العشوائيات

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كتبت -داليا الظنينى :
أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة المصرية بحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل ما حدث في مشروع رأس الحكمة.

وتعليقًا على بيع مبنى الحزب الوطني المنحل، أكد "أديب" في برنامجه "الحكاية"،: "هتعملوا بيها ايه.. خلي الدنيا تتحرك.. المبنى دا ولع وراح في ستين داهية عايزين منه إيه، واللي يقولك الإمارات داخلة تاني باستثمارتها، قوله لولا صفقة رأس الحكمة كنت هتدخل على أسوأ رمضان في حياتك".

وعن التطوير وازالة العشوائيات في مثلث ماسبيرو: "كانت مزبلة.. كانوا قاعدين في عشش، ودلوقتي عايشين في برج على النيل، والدولة شالت العار من قلب القاهرة وبنت لهم عمارات، والمصحف كنا بنبص فالأرض، كان بيتعمل عننا أفلام معفنة، البلد عايزة إيد مش مرتعشة، ليه محسسني أن عندنا فلوس في مغارة علي بابا".

عمرو أديب تطوير العشوائيات مشروع رأس الحكمة

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