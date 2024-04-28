لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟

كتب- محمد سامي:

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المخابز السياحية والأفرنجية، ضرورة الالتزام بأسعار الخبز السياحي والفينو والأوزان المقررة.

وشددت الوزارة استمرارية تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة عمل المخابز والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنها.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد ألزمت المخابز بكتابة سعر ووزن الرغيف في مكان واضح للمواطنين.

وشملت أسعار الرغيف السياحي وزن 80 جرام 150 قرشا، ووزن 40 جرام 75 قرشا، ووزن 25 جرام 50 قرشا، ورغيف وزن 50 جراما 150 قرشا، ووزن 35 جراما 100 قرش".

يأتي ذلك في إطار الحرص على التصدي لأي محاولات من شأنها التلاعب في الأسعار.

وتقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة المديريات ولجان الرقابة يوميا وعرض تقرير على الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ أي قرارات بشأن ذلك.