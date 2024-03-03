أستاذ بالأزهر: الغرب أخذوا محاسن ديننا وبنوا بها حضارتهم

كتبت- داليا الظنيني:

فسر الدكتور نادي عبد الله، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق، فأخَّره، فشكر الله له فغفر له)؛ متفق عليه.

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الحديث يتناول قضية كبيرة وليس ابعاد الاذى عن الطريق فقط، وإنما يمثل سمة حضارية فى الاسلام فى مسالة تنظيف الطرقات وتظيمها لأنه أساس النشاط الاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "إن كل دول العالم الساعية للنهوض تبدأ من الطرق، وتيسير السبيل للسالكين، ومن هنا تبدأ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحين يسافر أحد لبلاد غير المسلمين يجد اعتناء بالطرق ونظافتها، وهم اخذوا محاسن دينننا وزينوا بها حياتهم".