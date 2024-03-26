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مباراة مصر وكرواتيا.. قرار عاجل بشأن مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

11:43 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

القطار الكهربائي الخفيف

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، مد ساعات عمل قطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف LRT) اليوم فقط مؤقتً حتى 2:30 بعد منتصف الليل.

يأتي ذلك بمناسبة مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم ضد منتخب كرواتيا الليلة.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، أن ذلك يكون من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور فقط مع توافر قطار كل 30 دقيقة.

وأضافت الشركة الفرنسية، أنه سيتم توفير أتوبيسات مجانية لنقل المشجعين قبل وبعد المباراة من محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة للاستاد ومن الاستاد لمحطة مدينة الفنون والثقافة.

ويأتي هذا الإجراء لتوفير الوقت الكافي لركاب قطار العاصمة للعودة إلى منازلهم بعد المباراة.

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