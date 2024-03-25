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BBC

"هنا لمة بتلم عيلة".. 9 صور ترصد الحضور الديني في أكبر حفل إفطار بالمطرية

09:42 م الإثنين 25 مارس 2024
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
  • عرض 9 صورة
    حفل إفطار بالمطرية
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كتب- محمد فتحي:

نشر الشيخ أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، عددا من الصور خلال مشاركته في حفل إفطار المطرية التي أقيم مساء اليوم بحضور عددا من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين والوفود الأجنبية.

وظهر بجوار الشيخ أسامة قابيل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، وعددا من الشخصيات الدينية خلال تناولهم الإفطار في حفل إفطار المطرية اليوم.

وكتب "قابيل" عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": هنا لمة بتلم عيلة، المطرية بتفرح بأكبر مائدة إفطار في مصر والعالم للعام العاشر على التوالي، رمضان معاكم حاجة تانية، شكرًا أهل المطرية الطيبين على الدعوة الكريمة".

يذكر أن الآلاف من سكان منطقة المطرية وعزبة حمادة، توافدوا للمشاركة في إفطار المطرية، الذي يقام للعام العاشر على التوالي.

ويرصد موقع مصراوي لكم كواليس أضخم إفطار في التاريخ، الذي انطلقت صافرة المشاركة به منذ عصر اليوم، انتظارا للحظة الإفطار مع أذان المغرب.

ويتميز إفطار المطرية هذا العام باحتفال يجمع الناس لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز روح المحبة والتسامح في المجتمع. للمزيد من أخبار إفطار المطرية (اضغط هنا)

حفل إفطار بالمطرية الشيخ أسامة قابيل حضور ديني في إفطار بالمطرية هنا لمة بتلم عيلة

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