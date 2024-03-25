تعرف على مستجدات أعمال لجنة الفض والبت لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن استمرار أعمال لجنة الفض والبت عن الممارسة رقم 7 لسنة 2024/2023، وتلقي عروض لتوريد كمية 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين- أنه من المتوقع أن تصل كميات السكر خلال الفترة بين شهري يونيو وأغسطس 2024 وذلك بالسداد : At Sight وتقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم العروض الفنية والمالية عن هذه الفترات يوم السبت الموافق 30 مارس الحالي.. منوهة بأن شروط التوريد هي نفس شروط الممارسة الحالية.

وأكدت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.. لافتة إلى أن صلاحية العروض حتى يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2024.