فيديو.. خبير اقتصادي: مَن يتقاضى أقل من 60 ألف جنيه سنويًّا لن يدفع ضريبة

كتب- مصراوي:

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بتحسين معيشة المواطن؛ لأن ذلك يعتبر التزامًا على الوزارة.

وأضاف وليد جاب الله، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن القضية ليست قضية حصول الموظفين على رواتب فقط؛ لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك زيادة تصل إلى كل أنحاء المجتمع، وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف إلى 60 ألف جنيه، وهذا يعني تحسين الدخل القومي للمواطن الذي يحصل على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًّا فهو لن يدفع ضريبة.

وأشار جاب الله إلى أن السوق المصرية تتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، نتيجة تحرر السلع التي كانت مقيدة بسعر الدولار عند ارتفاعه في السوق الموازية، لأعلى من 70 جنيهًا، ووصوله في الفترة الحالية عند أقل من 50 جنيهًا.

واختتم النائب: مش بالضرورة مؤشرات الاقتصاد الكلي تنعكس على الشخص؛ لأن الشخص نفسه لازم يحاول يحسن راتبه، ولا يلقي عبئاً جديداً على أسرته وعلى نفسه.