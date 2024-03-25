العظمى على القاهرة 30 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة طقس حارة

كتب- حسن مرسي:

أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن مصر مرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد، تميزت بانخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في شمال البلاد.

وخلال مداخلتها في برنامج "التاسعة"، أعلنت عن تحسن متوقع في الطقس بدءًا من يوم الاثنين مع اختفاء فرص الأمطار على مستوى الجمهورية.

أشارت غانم إلى ارتفاع درجات الحرارة المتوقع يوم الاثنين بمعدل درجتين، مع تسجيل درجة حرارة عظمى في القاهرة تبلغ 22 درجة. كما حذرت من موجة حارة تبدأ يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 30 درجة يومي الأربعاء والخميس، فوق المعدل الطبيعي بنحو 6 إلى 7 درجات.

أضافت أن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي نتيجة لتأثير كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي، مما ينجم عنه زيادة فترات سطوع الشمس، مع توقعات باستمرار هذه الظروف حتى الأسبوع المقبل.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الليل والصباح الباكر، وتحذير مرضى الحساسية من موسم الرياح الخماسينية والعواصف الترابية.