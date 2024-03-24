حدث في 8 ساعات| قرار جديد من التموين بشأن الخبز.. والحكومة: مهتمون بتوطين صناعة الأدوية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الساعات المقبلة وأماكن سقوط الأمطار وأهم الظواهر الجوية، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص،

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ 8 ساعات الماضية:

طقس الساعات المقبلة.. أجواء شتوية والأرصاد تحذر من الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن من المتوقع اليوم انخفاض درجات الحرارة ️إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار غاز)، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار) ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية.

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أحدث 24 صورة لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى العاصمة الإدارية.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي.

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صور- أسعار كعك العيد في وزارة الزراعة

بدأ معهد تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تصنيع الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد، وذلك بمقر المعهد داخل مركز البحوث الزراعية بجوار جامعة القاهرة بالجيزة

وجاءت أسعار المنتجات كما يلي:

كعك سادة 220 جنيها، كعك بالمكسرات والعجوة والملبن 250 جنيها، وكعك مشكل بالمكسرات 350، وبيتي فور مشكل 200 جنيه

وبسكويت نشادر 160 جنيها، وبسكويت لوكس 180 جنيها، وغريبة سادة 180 جنيها، وغريبة بالمكسرات 220 جنيها

أسعار أجرة المواصلات من القاهرة للأقاليم.. 7 صور ترصد التعريفة الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة، أسعار أجرة المواصلات من القاهرة للأقاليم بمختلف مناطق ومدن ومحافظات الجمهورية، وتشمل التعريفة الجديدة، أسعار أجرة المواصلات من مواقف الأقاليم بمحافظة القاهرة إلى الوجهين القبلي والبحري.

وجاء قرار زيادة تعريفة الركوب في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

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تنويه جوي عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الآن، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد، في تنويه عاجل قبل قليل: أجواء شتوية الآن وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه الرياح تنشط أيضًا مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

رئيس الوزراء: مهتمون بتوطين صناعة الأدوية في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر.

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