فيديو.. هل يختفي فصل الربيع في مصر خلال السنوات المقبلة؟

كتب- مصراوي:

شرح تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أسباب تغير التوقعات الخاصة بحالة الطقس ودرجات الحرارة كل ساعة عبر التطبيقات على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى التطرف في الظواهر الجوية.

وقال "شعلة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن شهر مارس شهد تقلبات جوية كثيرة منها ارتفاع الحرارة ثم انخفاضها قبل سقوط الأمطار ونشاط الرياح في وقت آخر من الشهر ذاته.

وأضاف تحسين شعلة، أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية بين الحرارة والبرودة والأمطار بسبب طبيعة الفترة الانتقالية بين الفصول حاليًا.

وتابع: لن يُرى مجددًا فصل الربيع الذي كان يتميز باعتدال الجو، والربيع سيختفي بين الشتاء والصيف، حيث أن درجات الحرارة تصل على آخر الأسبوع الجاري إلى أعلى من 30 درجة.

واختتم خبير المناخ، أن الفارق المنخفض في درجات الحرارة بين الليل والنهار سيكون مثار قلق من الصيف المقبل، لأن استمرار الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية سيجعلنا نشعر باستمرار الصيف ولن يكون الحال مختلف في الليل عن النهار.