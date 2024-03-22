بعد زيادة ظاهرة تشقق ثماره..الزراعة توجه نصائح مهمة لمزارعي البطيخ

كتب- عمرو صالح:

قال محمد علي فهيم مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة إنه تلقى عدة شكاوى من مزارعي البطيخ تفيد بتعرض ثمار محصولهم للتشقق و الشروخ خلال الفترة الحالية خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهده البلاد.

وقال "فهيم"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن أسباب حدوث تشققات لقشر البطيخ هو أن الفجوات التي تتسع مع زيادة حجم الثمرة تحدث شق جانبي سرعان ما يتمدد مع امتلاء الثمار ومنها الإصابة الحشرية (التربس) او الفطريه فى الثمار ما بعد العقد تضعف أحد جوانب الثمرة وعند الامتلاء يزداد الشق ويتسع إضافة إلى تأثير أشعة الشمس على أحد جوانب الثمرة فتفقد مرونتها ولاتستطيع ان تتمدد بما يتناسب مع إمتلاء الثمرة مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تبدأ من منتصف مارس إلى نهاية أبريل.

ووجه فهيم نصائح هامة لمزارعي البطيخ للحد من ظاهرة التشقق التي تتعرض لها ثمرة خلال الفترة الحالية وهي:

1- تنظيم فترات الري وتجنب التعطيش الشديد ثم الري .

2- التسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة وفي الوقت المناسب مع تقليل الأسمدة الازوتية وتكون فقط في صورة نترات كالسيوم بمعدل ٣ الى ٤ ك للفدان بالتنقيط..

3- نقص عنصري الكالسيوم والبورون بالتحديد مما يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وتعرضها للشقق بسهولة. ويوصى بتكثيف رش الكالسيوم بورون بمعدل لتر للفدان.

4- عدم التوازن الغذائي ونقص عنصر البوتاسيوم وزيادة التسميد الآزوتى عن اللازم.

5- رش الكالسيوم والبورون مع الأحماض الأمينية من بداية الإزهار.

6- مكافحة الأمراض خاصة لفحة الساق الصمغية واعلان الجذور و النيماتودا و رش مركب فطرى مثل المانكوزيب بعد العقد مباشرة. وعند وجود اصابة يتم الرش الفوري ازوكسي ستروبين وفوستيل المونيوم مع مانكوزيب

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