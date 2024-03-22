الأكبر.. كم نسبة زيادة سعر لتر السولار؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية.

ووفقا لقرار اللجنة جاء نسبة الزيادة في السولار الأكبر، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، إلا أن زيادة أسعار السولار 1.75 جنيها لكل لتر ليصبح لتر السولار بسعر ١٠ جنيهات، بعد أن كان سعر اللتر 8.25 جنيها.

وجاءت أسعار البنزين كالتالي:-

- لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها.

- لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.

- لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.