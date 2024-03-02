خلف الحبتور: مصر والإمارات تربطهما علاقات طيبة من أيام الشيخ زايد -(فيديو)

كتبت- داليا الظنينى:

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن مصر دولة عظيمة وتملك كل شيء، كما أنها كانت ترسل كل شيء في الماضي إلى دولة الإمارات، وتربطها علاقة قوية جدا في كل المجالات مع الإمارات.

وأضاف الحبتور خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: إن مصر دولة ثرية برجالها وبأرضها، مؤكدًا أن الإمارات قيادة وشعب قلبهم مع مصر، مبينا أن الإمارات وشعبها من أيام الشيخ زايد يحبون مصر وشعبها وأرضها على مر الزمان.

وتابع خلف الحبتور: «قيادة الإمارات محبين للشعب المصري مثل حبهم للشعب الإماراتي، كما أن الشعب المصري يتسم بالطيبة وحسن الخلق، وعند دخولك إلى مصر تشعر أنك في بلدك، والإمارات عائلة كبيرة ومحبين لمصر وشعبها».

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