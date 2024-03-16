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"القومي للمرأة" يواصل حملته الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة"

10:35 م السبت 16 مارس 2024

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة" بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي الحملة ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية وتستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة والتي يقدمها الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والاعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة وتذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتى تتضمن القضية السكانية والتربية الإيجابية وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

المجلس القومي للمرأة شهر رمضان المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية الدكتور على جمعة

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