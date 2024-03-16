"الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء في بورسعيد والمنوفية -(صور)

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية في محافظتي بورسعيد والمنوفية، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وبحسب بيان للوزارة، فإنه تم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة، إذ تم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد، كما تم تركيب محطة رصد لحظي بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

أوضحت وزيرة البيئة، أنه بتركيب تلك المحطتين أصبح لدينا 42 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف الاستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

يذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.