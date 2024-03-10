تشييع جنازة والد وزير الصحة من مسجد المشير بحضور وزراء وشخصيات عامة (صور)

رئيس هيئة قضايا الدولة يشيد بدور "الأوقاف" في نشر الفكر الوسطي المستنير

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

شيعت ظهر اليوم جنازة اللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، من مسجد المشير طنطاوي.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والبرلمانيين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق.

كما حضر الجنازة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق.

كما شارك عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان على رأسهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، والدكتور حسام حسنى أمين عام المجلس الصحى، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة.