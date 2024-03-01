انخفاض تدريجي والقاهرة تسجل 25 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا-

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتسجل القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 درجة.