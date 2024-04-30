"سبت النور" آخر أيام أسبوع الآلام.. ما قصته؟

كتب-عمرو صالح:‬

‫تستعد الكنائس المصرية خلال الفترة الحالية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، إذ من المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية به يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024‬.

ويسبق الاحتفال بأعياد القيامة المجيد، ما يعرف باسم سبت النور المقدس، وهو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة، وهو اليوم الذي قضاه يسوع المسيح في قبره، بعد موته مصلوبا، قبل أن يقوم من موته، بحسب المعتقد المسيحي.‬

‫ويأتى سبت النور قبل يوم من عيد القيامة، يسميه البعض سبت الفرح، وهو بعد يوم من صلب السيد المسيح وموته، حسب العقيدة المسيحية، وفيه حسب الأناجيل أنار المسيح على الجالسين فى الظلمة عندما نزل إلى الجحيم وأخذ من كان على رجاء، كل من مات على رجاء الخلاص إلى الفردوس، فيقول (إنجيل متى) "الشعب الجالس فى ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون فى كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور"، ويذهب آخرون سببه النور الذى يخرج من القبر المقدس في مدينة القدس فى ظهر ذلك اليوم من كل عام.‬

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‫تتكون طقوس سبت النور من ثلاث مراسم هي "الصلاة، دخول الأسقف القبر المقدس (قبر المسيح)، حيث يصلى البطريرك طالباً من الرب أن يخرج النور المقدس، وتضرب الأجراس بحزن، حتى يدخل البطريرك و يجلس على الكرسى البابوى، وتتجمع المؤمنون من الطوائف المسيحية كافة، يدخل البطريرك إلى القبر وهو يحمل شمعة مطفأة مكونة من 33 شمعة فى حزمة واحدة تمثل عمر السيد المسيح، وداخل القبر المقدس، يصلّي البطريرك، فيما يغلف المكان سكون وصمت شديد، فالمؤمنون يترقبون خروج النور، وبعد الصلاة، يخرج البطريرك حاملاً شمعةً مُضاءة، يوّزع نورها على المؤمنين.‬

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‫تقليديًا يتم الاحتفال حوالي الساعة 11 مساءً من ليلة سبت النور وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، ويبدأ الاحتفال بعيد القيامة بصلاة تسبحة العيد عصر السبت ثم باكر عيد القيامة مع حلول الظلام وأخيرا قداس عيد القيامة مع انتصاف الليل وتختم مع الساعات الأولى من يوم أحد القيامة، بعض الكنائس تحبذ الاحتفال بعيد القيامة في صباح الأحد وليس في ليلة السبت هذا يحصل فى الكنائس البروتستانتية، حيث إن النساء ذهبوا إلى قبر المسيح فى فجر الأحد وكان المسيح قد قام، ويٌقام هذا الاحتفال عادةً في ساحة الكنيسة.‬

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بدوره، كشف القس عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، عن الأعمال المستحبة والتي ينبغي على المسيحي القيام بها خلال سبت النور .‬

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وقال بسيط خلال تصريحات لمصراوي إنه يستحب أن يعترف الفرد بخطاياه التي إرتكبها خلال عامه الماضي وأن يقطع عهدا على نفسه بعدم تكرارها.

وتابع بسيط قائلا "كما ينبغي على الفرد خلال يوم سبت النور الإكثار من الصلاة والتضرع إلى الرب والدعاء بنشر المحبة والسلام".

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