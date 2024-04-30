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هل يجوز تناول المنشطات بدون إذن الطبيب؟.. أمين الفتوى يجيب

10:07 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

الشيخ محمد عبد السميع

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كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول ما حكم أخذ منشطات أو مهدئات بدون إذن الطبيب.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء يقولون إن المنشطات والمهدئات والمواد المخدرة، عمت بها البلوى وكانت سبب البلاوى، وهناك أدوية تكتب للحالة التى تستحقها وهذا علاج وله فعالية معينة، فلا يكتب إلا عن طريق الطبيب".

وأوضح: "هناك استخدام غير مشروع للأدوية وأصبح البعض يستخدمها كمواد مخدرة، لأنها تعمل على غياب العقل بدرجة من الدرجات، فتدخل المشروع وعمل لها تجريم وجدول طبي يمنع صرفه إلا بإذن الطبيب".

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