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BBC

"بكري": قرينة الرئيس أكدت دعمها لـ "فتاة الشروق" -(فيديو)

09:22 م الجمعة 01 مارس 2024

مصطفى بكري

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كتب- محمد شاكر:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأنت على صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وذلك بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي.

وتابع "بكري"، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: "أعربت السيدة انتصار السيسي، عن دعمها للفتاة ومتابعة حالتها الصحية".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن قرينة الرئيس السيسي أكدت على تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة.

مصطفى بكري الرئيس السيسي انتصار السيسي فتاة الشروق حبيبة الشماع

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