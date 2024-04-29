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أجواء حارة والقاهرة تسجل 30 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

10:17 م الإثنين 29 أبريل 2024
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    طقس مشمس وأجواء رائعة على كورنيش الإسكندرية (10)
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كتب- محمد فتحي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس غدًا الثلاثاء، حيث توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، إذ جاءت درجات الحرارة على بعض المناطق كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 17.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 29 درجة والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 درجة والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22.

أجواء حارة الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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