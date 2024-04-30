أمين الفتوى للسيدات: عدم قبول العوض ورفضه ليس من الشرع



كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض على المتضرر حلال أم حرام.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "يجوز المال حلال ويأخدوا كمان المصاريف اللي احتاجها أثناء الحادث، بما فيها إنه يأخدوا مرتبه في الكام شهر اللى قعدهم".

وأوضح: "كل الأمور تسير بالتراضي، حتى على الضرر النفسي الذي تعرض له هو وأسرته، ومن المؤكد أن الذى كان السبب لجأ إن يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد افسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم أخد حقه".



