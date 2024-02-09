قطع المياه 14 ساعة عن مناطق بالقاهرة في هذا الموعد - خريطة بالأماكن

كتب- محمد أبو بكر:

تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الخدمة عن مناطق تابعة لشبكات السلام وهي "منشية السد العالى، وأبو رجيلة، وإسكانات مدينة السلام، وأطلس، وصف الضباط) ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب، وشارع عبد الله رفاعى، وشارع مؤسسة الزكاة، وشارع عين شمس "بمتفرعاتهم"، وعزبة النخل الشرقية، والمرج الغربية، والأمن المركزى، ومدينة الخصوص)، من التاسعة صباح السبت 10 فبراير 2023، وحتى الـ 11 مساء نفس اليوم، ولمدة 14 ساعة.

وأضافت الشركة، بحسب بيان صحفي، أن انقطاع المياه بالقاهرة، يأتي نظرًا؛ لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية.

وأهابت شركة المياه، أصحاب المخابز والمستشفيات، بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأشارت الشركة، إلى أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب، توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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