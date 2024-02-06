مايا مرسي: ختان الإناث انتهاك صارخ لحقهن في السلامة البدنية والنفسية

كتبت - نور العمروسي:

قالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاكا صارخا لحق الفتيات في الصحة والأمن والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة.

وجهت مايا مرسي، رسالة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، في اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، الذي يحيه العالم في 6 فبراير كل عام، جاء فيها: "رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيدتهن أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق، وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن تُرتكب هذه الجرائم باسمه وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاة وكرامتها".

وأكدت مرسي، أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس في تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الإناث.

وأردفت: "رغم كل الجهود التي تبذلها الدولة إلا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم".

وبيّنت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تضع على عاتقها مسؤولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، والعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة، للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعلى مختلف وسائل الإعلام، وقد وصل إجمالى التواصل التوعوى والخدمي إلي ١٠٨ ملايين و٦٠٠ ألف تواصل، منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.

وتواصل اللجنة تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان وحماية بناتنا منها.

واختتمت مرسي رسالتها قائلة: "أوجه رسالة لكل سيدة مصرية كوني قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائما وأرفضى هذه الجريمة الضارة جدا على حاضر ومستقبل بنتك وكوني الأمان لها واحميها من الختان".