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BBC

الرئيس السيسي يشكر منظمات المجتمع المدني لدعمهم ذوي الهمم

01:10 م الأربعاء 28 فبراير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم، بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني التي تتضافر جهودها مع الحكومة من أجل تقديم الدعم لذوي الهمم في مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف ذوي الهمم

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