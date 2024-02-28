"الوجع واحد".. فيلم تسجيلي عن دعم مصر للفلسطينيين في "قادرون باختلاف"

كتب- عمرو صلاح وأ ش أ:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، أداه الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي عن الأوضاع في قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.

واستعرض الفيلم حجم الدمار الذي شهده القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 5 أشهر تقريبا.

كما استعرض المساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها مصر للقطاع، واستجابة الرئيس السيسي والحكومة لعدة حالات إنسانية والسماح لها بالعلاج داخل المستشفيات المصرية.

وتحدث فلسطينيون استقبلتهم المسستشفيات المصرية عن جهود الأطباء المصريين في مساعدتهم وإجراء عمليات جراحية معقدة للغاية؛ لإنقاذهم بعد تعرضهم لإصابات خطيرة.. موجهين الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته السريعة بتقديم الدعم اللازم لهم.

عقب ذلك روى الطفل الفلسطيني عبدالله- أحد الأطفال الذين يتلقون العلاج في مصر عقب إصابتهم جراء الحرب الإسرائيلية في غزة- تفاصيل إصابته التي تعرض لها عقب قصف أحد المدارس التي كان يتواجد بها هو وأخوته، موضحا أنه شاهد تناثر الدماء والأشلاء عقب القصف فيما استشهد أخوته، وفي اليوم التالي للقصف وجد نفسه في المستشفى وكافة الأطباء أوصوا ببتر قدمه، ولكن الله كتب له النجاه وعدم بتر قدمه عقب قدومه إلى مصر وتلقي العلاج بها.

وأعرب الطفل عبدالله، عن آمله في العودة إلى أرضه غزة مرة أخرى عقب شفائه، كما أعرب عن أمنيته في أن تتاح له الفرصة في احتضان الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة الطفل عبدالله وصعد إلى منصة الاحتفال وصافحه، معربا عن ترحيبه به وبكل المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر.