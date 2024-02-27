لجنة برلمانية تطالب بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان أيمن أبو العلا، ماهيتاب عبدالهادي، محمود عصام موسي، بشأن دور وزارة الشباب والرياضة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن ملفات حقوق الإنسان لم تعد موضوعات رفاهية، بل أصبحت ملفات أساسية بكل دول العالم.

وأضاف "أبو العلا"، قد يكون هناك مجهود من الوزارة في هذا الملف، ولكن العملية الفنية للتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع بطيئة.

واقترح أبو العلا، إنتاج فيديوهات صغيرة عن موضوع ت حقوق الإنسان، تتضمن أسئلة قصيرة، وبثها علي مواقع وصفحات الوزارة، تتطلب من الشباب الدخول للإجابة عليها، خلال اشتراكهم في أى لعبة، متابعا أنه لابد من تغيير مفهوم حقوق الإنسان، حيث أصبحت أساس من أساسيات الحياة.

وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية الاهتمام بالترويج الاعلامي لأنشطة وجهود الوزارة في ملفات حقوق الإنسان.

كما أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المهمة التى ترتبط بفئة الشباب، الأمر الذى يتطلب منها توعية وتثقيف الشباب بموضوعات حقوق الإنسان وذلك عبر مراكز الشباب المنتشرة في كل مركز وقرية، مشيرًا إلى أهمية أن يعرف الشباب حقوقهم وواجباتهم، لاسيما في ظل انتشار ظواهر سلبية بين الشباب حاليا.

وشددت النائبة ماهيتاب عبدالهادى، على أهمية التركيز على المدارس والأندية لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلالها.

فيما استعرض ممثلو وزارة الشباب والرياضة، جهود الوزارة في هذا القطاع، مؤكدين أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لها صفحة رسمية وعليها تفاعل كبير، وتقوم بأنشطة مختلفة في مختلف المحاور.

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، معلنا دعم اللجنة للوزارة فيه، طالما أن هناك دورا وجهدا تقوم به الوزارة.

وأوصت اللجنة، بدعوة وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماع اللجنة، لمناقشة رؤية الوزارة في ملف حقوق الإنسان، متضمنة إطار زمنى وخطة واضحة للتنفيذ.