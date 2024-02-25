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عضو "خطة النواب" تشيد باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

02:57 م الأحد 25 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إشادة ببنود اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، وأوضحت خلال الجلسة العامة إن تلك الاتفاقية جاءت في توقيت هام وأن مصر ستحقق منها استفادات حقيقية.

وأضافت إلكسان أنها توافق على تلك الاتفاقية، وأنها تنظر في المدى القريب أن تحقق مزيد من التعاون بين مصر وكرواتيا، وتبادل المعلومات واتساقا مع البروتوكول الموقع بين البلدين، وتطرقت لأنواع الضرائب التى ستشملها، ولمنع وإزالة أى إزدواج ضريبي.

وكان قبلها قد قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أهمية بالغة لاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، قائلا خلال الجلسة العامة اليوم، إن النواب يهدفون عبر الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

مجلس النواب إزالة الازدواج الضريبي مصر كرواتيا

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