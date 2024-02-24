عقود عمل ودعم لذوي الهمم.. تفاصيل جولة وزير العمل في بورسعيد غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

يزو حسن شحاتة، وزير العمل، محافظة بور سعيد، غدًا الأحد، حيث سيكون في استقباله اللواء عادل الغضبان، المحافظ، بالإضافة إلى قيادات مديرية العمل ونواب البرلمان في المحافظة.

وبحسب بيان، السبت، تأتي هذه الجولة في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها الوزير في مختلف المحافظات ومواقع العمل؛ لتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، سيقوم وزير العمل، بتسليم عقود عمل لذوي الهمم، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة في المحافظة، وسيتم تقديم جوائز للمتفوقين منهم؛ بهدف دعمهم في إقامة مشروعات صغيرة.

وتشهد الجولة عرض فيديو عن نشاطات مديرية العمل وقصص نجاح متدربين وذوي الهمم، وزيارة شركتي "الضفائر الكهربائية" و"كابسي"، واللتين تعتبران من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما سيعقد الوزير، اجتماعًا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة؛ لإجراء حوار معهم حول خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين، والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم، وسيتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية.



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