وزير الصحة: تسريع آلية جميع بيانات تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يتضمن مراحل العمل بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024-2025، وما تم إنجازه من توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.

وقال "عبد الغفار" إن الوزير أكد ضرورة مشاركة كل الجهات المعنية للعمل جنبًا إلى جنب في الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروعًا قوميًا يتطلب تضافر جميع الجهود حتى يتسنى الوصول إلى نتائج واضحة، وفقًا للمستهدفات الشهرية الموضوعة طبقا لخطة العمل، مع تحقيق اللامركزية في التخطيط والتنفيذ في كل المحافظات.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه بالاستمرار في تنظيم القوافل العلاجية في المناطق النائية بالمحافظات وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، مثمنًا الاستعانة بالطبيب الزائر في المستشفيات العلاجية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وتدريب خريجي كليات التمريض، مشددًا على العمل على تحسين مؤشرات الأداء ونشر الوعي بين النساء لاستخدام الوسائل الصحية لتنظيم الأسرة بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والقضية السكانية بصفة عامة.

وتابع "عبد الغفار" لأن الوزير وجه أيضًا بتسريع آلية تجميع البيانات الخاصة بمستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد في كل المحافظات ورفعها على نظام إلكتروني موحد ومشاركته مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في وحدات ومراكز الصحة الإنجابية في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج بدءًا من شهر أبريل المقبل.

كما شدد الوزير على دور الإعلام في نشر الوعي بين النساء بكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل، موجها بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية من خلال الدراما التليفزيونية والبرامج الإذاعية، على أن تتضمن رسائل توعوية واضحة عن القضية السكانية، مع وضع خطة إعلامية متكاملة طويلة المدى بمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف المجتمع لتوعيته بأهمية الصحة الإنجابية.

وأكد وزير الصحة، أهمية دور المؤسسات الدينية المؤثر في توجيه رسائل لمناقشة القضية السكانية، سواء في صلاة الجمعة أو التراويح في شهر رمضان أو الواعظات بالكنائس.

ووجه الوزير، بضرورة إجراء استطلاعات الرأي بنوعيها الكمية والكيفية عن القضية السكانية، مع ضم مسئولين متخصصين في اقتصاديات الصحة وذلك للحصول على نتائج بحثية أفضل.

واطلع الوزير، على عرض تقديمي من الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن دور مؤسسات العمل الأهلي في القضية السكانية، موجها بضرورة تشارك توصيات الحوار الوطني الخاصة بالقضية السكانية بحيث يتم إدراجها ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية.

ووجه الوزير، المجلس القومي للسكان، بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لمتابعة التوصيات والخطط التنفيذية، كما وجه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن للتنسيق والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي، مع دراسة سبل الاستفادة من صدور قانون حقوق المسنين الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.

واستمع الوزير، إلى عرض من الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، عن محاور عمل القطاع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2023، حيث تم تسيير 32 ألفًا و552 عيادة متنقلة، وإطلاق 2907 قوافل للصحة الإنجابية وتفعيل 4 حملات تنشيطية، وإطلاق حملة طرق الأبواب في 9 محافظات، فضلًا عن تنفيذ زيارات للمنازل من خلال الرائدات الريفيات لحث وتشجيع النساء على تبني مفهوم الصحة الإنجابية، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية لأطباء التكليف والممرضات.

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