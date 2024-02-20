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BBC

وزير السياحة: أعداد الغرف الفندقية الحالية تمثل تحديًا أمام تحقيق مستهدفات الصناعة

07:00 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

أحمد عيسى

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كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تحرص على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها؛ نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "عيسى"، خلال كلمته كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts في نسخته التاسعة والذي عقد هذا العام تحت عنوان ""2024 عام استكشاف التعافي".

وأوضح وزير السياحة، أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع الوزير: إجمالي أعداد الغرف الفندقية حاليًا هو 220 ألف غرفة، ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432 ألف غرفة بحلول عام 2028.

أحمد عيسى وزير السياحة تحقيق مستهدفات الصناعة تحسين مناخ الاستثمار السياحي

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