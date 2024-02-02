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BBC

مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة يستهدف تحصيل ما بين 22 إلى 42 مليار دولار

09:27 م الجمعة 02 فبراير 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات التي يتم العمل عليها لخلق حلول عاجلة لأزمة الدولار، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحصيل ما بين 22 إلى 42 مليار دولار.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن أزمة الدولار من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي يتم العمل عليها خلق حلول لأزمة الدولار.

وأكمل: "مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرص استثمارية، لمواجهة أي تحديات، لذا مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات التي ستساعد على حل أزمة الدولار، وسيتم طرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين".

رأس الحكمة الاستثمارات مصطفى بكري

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