القمار وحرب فلسطين .. حفيدة النقراشي باشا تكشف أسباب انتقاده للملك فاروق



كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة هدى شامل أباظة أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس وحفيدة محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن النقراشي كان شديد الولاء للملك فاروق فكان ينتقده ولكن ليس في العلن.

وأضافت "أباظة"، في حوارها مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: كان النقراشي ينتقد الملك فاروق لأنه كان يلعب القمار وعرفنا ذلك من إبراهيم باشا عبد الهادي الذي كان رئيسا للديوان الملكي وذلك بعد وفاه النقراشي باشا، حيث طلب منه الملك فاروق أن يبلغ النقراشي أنه ليس تلميذا في مدرسته وأن يكف عن توجيه النصح له، وهذا الانتقاد لم يكن علنيا وكان النقراشي مؤمنا بالنظام الملكي و لا أعتقد أنه كان يفكر اطلاقا في انتهاء الملكية في مصر.

وتابعت: إن مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد رجال وطنيون ولكن حدث بينهم وبين الإنجليز تقاربا في فترة معينه وهي حادثة فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

وواصلت: خشي الإنجليز من الرأي العام المصري وأرادوا تهدئته وكان وقتها حزب الوفد الأكثر شعبية في الشارع المصري فطلبوا من الملك فاروق أن يسند الوزارة للنحاس باشا فكان الملك يرفض ذلك بشدة لأنه كان لا يكن حبا كبيرا للوفد وكان يرفض إملاء هذا الأمر عليه.

وأكملت الدكتورة هدى شامل أباظة: حاصر الانجليز قصر عابدين وأصبح الملك أمام خيارين وهما إما التخلي عن عرشه مثلما حدث مع جده عباس حلمي الثاني أو تعيين النحاس رئيسا للوزراء مما دفعه لقبول الشرط الثاني وأصبح النحاس رئيسا لوزراء مصر حيث رأي أن في ذلك مصلحة وطنية ولم يكن مكترثا لأمر عرشه.

وواصلت حفيدة النقراشي: بدأ بعض المستشارين والسياسين بالضغط على النحاس لتكوين حكومة قومية تجمع بين اتجاهات مختلفة وهو ما رفضه النحاس، وفشلت هذه التجربة من قبل وأصر على أن تكون الحكومة وفدية وقال أحمد ماهر عنه أنه جاء على أسنة رماح الإنجليز وأنه شهد بنفسه محاصرة الدبابات الإنجليزية لقصر عابدين ومع ذلك قبلت بهذا المنصب، و في وقتها كان قد انفصل أحمد ماهر والنقراشي وغيرهم عن الوفد وشكلوا حزب الأحرار السعيدين.