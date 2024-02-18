رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بعد إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول تحديات الصناعة، والمناقشات التي شهدتها الجلسة، ورد وزير الصناعة.

وخلال الجلسة اليوم، قال النائب تيسير مطر، مقدم طلب المناقشة العامة: الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

في حين، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات لدعم قطاع الصناعة.