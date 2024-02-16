قتلت في سويسرا.. وصول جثمان مريم مجدي إلى مطار القاهرة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

وصل جثمان مريم مجدي الطفيلي، التي عُثر على جثتها مقتولة في سويسرا، الأسبوع الماضي، إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر تشييع الجثمان غدًا السبت، بقرية شربين حيث أهل "مريم"، 27 عامًا، الحاصلة على ليسانس آداب، والمتزوجة في القاهرة وغادرت إلى سويسرا بحثًا عن طفليها عقب اتهامها لطليقها بخطفهما، 31 يناير الجاري.

وبعد مناشدات أجرتها أسرة "مريم"، عثرت الشرطة السويسرية على جثمانها في نهر الراين بسويسرا بعد 10 أيام من البحث المتواصل، واتهم أهلها وليد أمير، طليقها بقتلها، فيما تلاحقه الشرطة.

وكانت وزارة الخارجية، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تتابع القضية عن كثب، وقالت الوزارة: "تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى، قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها،11 من فبراير الجاري، مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية".

وأضافت: "كانت سفارة جمهورية مصر العربية في بيرن تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في الـ31 من يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية".

وتابعت: "قامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك، ليشمل بضع مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة. وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم في القضية".