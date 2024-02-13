مستشار وزير التموين: سوق الذهب متذبذب في مصر.. والأوقية تراجعت عالمياً



كتبت -داليا الظنيني:

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سوق الذهب متذبذب في مصر، ومع ذلك شهد اليوم تراجعا على المستوى المحلي والعالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن أوقية الذهب تراجعت 27 دولارًا اليوم عالميا، موضحا أن هناك العديد من الخطوات التي من شأنها الإسهام في السيطرة على سوق الذهب.

وأشار إلى أن وجود شهادات مرتفعة الفائدة من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق.

وطالب مستشار وزير التموين بأهمية عمل منطقة حرة للذهب وسيكون لها انعكاس إيجابي كبير على سوق الذهب وبالتالي ضبط الأسعار.

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