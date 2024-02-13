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عيد الحب 2024.. "الإفتاء" تكشف حكم وضوابط الاحتفال

02:52 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

دار الإفتاء

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، حكم الاحتفال بعيد الحب، الذي يحتفل به عالميا في الـ 14 من فبراير كل عام,

وأكد ممدوح، في رده على سؤال متعلق بحكم الاحتفال بعيد الحب، أن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بـ" الحب" واعتباره مُناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر"، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصًا بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.

وتابع:"هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين"، مؤكدًا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا.

ودعا ممدوح المحتفلين بهذه المناسبة، إلى الحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة، أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي عيد الحب لأنه يأتي سنويًا".

دار الإفتاء عيد الحب الدكتور أحمد ممدوح

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