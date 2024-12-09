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فيديو.. السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع النرويج

02:33 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الجانب النرويجي.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضًا جلسة مباحثات موسعة بين مصر والنرويج.

وكان شارك الرئيس السيسي، أمس بالعاصمة النرويجية "أوسلو"، في حفل شاي غير رسمي تلبية لدعوة "يوناس جار ستور" رئيس الوزراء النرويجي، وذلك على شرف الرئيس تكريما له في مستهل زيارته إلى النرويج في إطار جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن حفل الشاي الذي نظمه رئيس الوزراء النرويجي يعكس تقدير النرويج لمصر وللرئيس، أخذًا في الاعتبار أنه إجراء غير معتاد لرئيس الوزراء النرويجي قيامه باستضافة أية فعالية لمسئول أجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلًا عن حرص رئيس الوزراء على استضافة حفل الشاي بمقر إقامته.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء النرويجي استهلّ اللقاء بالترحيب بالرئيس، مؤكدًا اعتزازه بالزيارة التاريخية له كأول رئيس مصري يزور النرويج.

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