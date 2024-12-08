اليوم.. وزير الرياضة في بورسعيد بدعوة من رئيس"شباب النواب" لمتابعة ستاد النادي المصري

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إقامة اجتماع اليوم الأحد في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشركه المنفذه، لمتابعة العمل في ستاد النادي المصري لتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وكان الدكتور محمود حسين، قد نسق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن يكون هذا الاجتماع ببورسعيد في وجود جميع أعضاء المنظومة المشاركة لمناقشة سير العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري، بمحافظة بورسعيد، والذي استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الاجتماع سيكون بحضور جميع أعضاء المنظومة المشاركين في بناء الاستاد وهم: وزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، والشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، ممثل النادي المصري.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يتم الاجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يعقب الاجتماع زيارة ميدانية لموقع النادي، ومؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة.

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