"القومي للمرأة" يهنىء منتخب سيدات الفراعنة بالتأهل التاريخي لكأس العالم لكرة اليد

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى منتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة كأس العالم للسيدات والتي ستقام في ألمانيا وهولندا العام المقبل.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بالتأهل التاريخي لمنتخب كرة اليد المصرية للسيدات لبطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ اللعب حيث سطرن تاريخ جديد في المحافل العالمية لتفوق المرأة المصرية في مجال الرياضة،

وأشارت إلى أنه لم يسبق لمصر المشاركة في بطولة العالم للسيدات لكرة اليد من قبل، مضيفة أن سيدات مصر قادرات على مواصلة تحقيق نتائج قوية فى مونديال السيدات خاصة بعد تحقيقهن للفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية واصفة أن ما تحقق إنجازًا رائعًا يعكس روح الإصرار والعمل الجاد.

يُذكر أن منتخب مصر للسيدات تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة إفريقيا لليد في نسختها الـ26 بفوز مثير وغالي على الكونغو الديمقراطية صاحبة الأرض والجمهورفي ربع نهائي البطولة القارية فى ثوانى المباراة الأخيرة.