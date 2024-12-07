حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد توقيع مذكرات تفاهم بالدنمارك.. وفرص عمل للمصريين بالسعودية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في عدد من التخصصات بالمملكة العربية السعودية، والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع عشر بمركز سقارة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدًا الأحد 8 ديسمبر 2024 وذلك بتنفيذ 4 دورات تدريبية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نص تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الدنمارك

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، في إطار زيارته إلى الدنمارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

غدًا.. "الأعلى للإعلام" يناقش تطوير الإعلام الرياضي

تعقد لجنة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماعاتها غدًا الأحد، بعد إعلان تشكيلها رسميًا، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،

للتفاصيل.. اضغط هنا

بخط اليد.. ماذا كتبت انتصار السيسي في سجل المتحف الوطني العماني؟

وقعت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سجل المتحف الوطني العماني، وذلك خلال زيارتها للمتحف

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بيت الزكاة" يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بأسوان

انتهي بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة أسوان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الأطباء" تقرر إرسال ملاحظاتها على "المسؤولية الطبية" إلى 4 جهات بينها الرئاسة

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيدًا لإقراره.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ضحايا سماسرة الحج السياحي.. تفاصيل طلب إحاطة لمنع المتاجرة وتفادي مشكلات الموسم الماضي

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار؛

للتفاصيل.. اضغط هنا

يعاني منه شريف مدكور.. ما هو الوسواس القهري (OCD)؟

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول معاناته مع مرض الوسواس القهري (OCD).

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات –تفاصيل

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بقطاعات الشركة المختلفة. للتفاصيل..اضغط هنا

رواتب تصل لـ15 ألف ريال| فرص عمل في السعودية.. التخصصات وخطوات التقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في عدد من التخصصات الهندسية والإدارية للعمل في مشروعات البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية

انطلقت صباح السبت، فعاليات المسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم، التي تعقد بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، لمدة أربع, أيام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يشهدان توقيع مذكرات تفاهم -(فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما شهد الرئيس السيسي توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027.

للتفاصيل.. اضغط هنا



