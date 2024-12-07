رئيس الوزراء: بلادنا ستعبر لبر الأمان ببركة القرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم يشارك فيها متسابقين من أكثر من 50 دولة حول العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح فاعليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن مصر ارتبطت بالقرآن الكريم قبل خلق الخلق، وذكرت في القرآن الكريم أكثر من مرة، ولم يعتني بمكان آخر بعد مكة مثل أرض مصر.

وأشار إلى أن مصر نهضت مصر بخدمة القرآن الكريم وشاع بين أهل العلم بأن القرآن قريء فيها ونزل بمكة، كما أن أساطير التلاوة ولدوا على أرض مصر، فهم شموس ساطعة في سماء التلاوة.

ولفت إلى أن المدرسة المصرية في التلاوة تاريخ عريق وحاضر مشرف ومستقبل مشرق، وتم إعلان قبل أيام عن عودة الكتاتيب بمحافظة المنوفية، وأطلقنا دعوة إلى تبني هذه الدعوة لأن الكتاتيب تحفظ الهوية وتحيي اللغة العربية.

ونوه وزير الأوقاف، إلى أن مصر قبلة علوم الإسلام ومأوى علوم الشريعة، ومسابقة اليوم رسالة تقدير واحترام لكل أهل الأرض.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا حل للأزمة الفلسطينية إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أننا ببركة القرآن سننطلق إلى الدنيا بصناعة الحضارة وسنعبر ببلادنا إلى بر الأمان، فمصر إذا قررت تعمل، فمرحبا بكم في مصر.

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