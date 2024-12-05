محافظ الجيزة: استغلال المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء الخميس، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة والتي تضم المنطقة الصناعية والاستثمارية بمناطق أبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام العمل بتلك المناطق وإبرز المعوقات التي تواجه القاطرة الصناعية بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المناطق الصناعية التي تمتاز بها محافظة الجيزة وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أنها تأتي على رأس الأولويات للجهاز التنفيذي للمحافظة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

واطلع المهندس عادل النجار، خلال اللقاء، على تقرير مفصل من رؤساء أجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة وخطط العمل المستقبلية، موجهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة والتعامل الفوري حيال أي مشكلات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشدد محافظ الجيزة، على مضاعفة الجهود بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمناطق الواقعة بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سيلتقي بالفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السبت المقبل، بحضور المختصين عن إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وتشمل (المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية بأبو رواش - المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف - المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط)، وبحضور عدد من المستثمرين الصناعيين وذلك لعرض ومناقشة مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية قي نطاق محافظة الجيزة وسبل حلها والتي يأتي على رأسها توفير المرافق اللازمة للمناطق الصناعية وذلك لدعم عجلة الاستثمار حيث تعد الصناعة هي قاطرة التنمية.

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