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أخبار الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

07:15 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    طقس معتدل الحرارة
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    طقس معتدل الحرارة
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    طقس معتدل الحرارة
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    طقس معتدل الحرارة
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الجمعة على الأنحاء كافة.

توقعات حالة الطقس غدا الجمعة

قالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود غدا الجمعة طقس، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الأمواج بين (1.5:0.5) متر، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الأمواج بين (1.5:0.5) متر.

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الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية
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