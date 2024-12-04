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مدبولي: مسودة مشروع قانون تنظيم مناطق مراكز المال والأعمال "شبه انتهت"

04:06 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون تنظيم مناطق أو مراكز المال والأعمال، لافتًا إلى أن مسودة القانون النهائية "شبه انتهت".

وأضاف: "نأمل أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع جيد، والقانون يفتح مجالات لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز مال وأعمال وبنوك استثمار دولية تأتي إلى مصر وتنشئ بنوكًا وأفرعًا لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأسبوع الحالي شهد دعم حركة الصناعة والاقتصاد، وكنا متواجدين في دمياط لإطلاق أول رحلة في خط الرورو، الذي سيدعم منظومة الصادرات المصرية، وتحديدًا الغذائية والخضروات والفاكهة والمواد الطازجة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مراكز المال والأعمال
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