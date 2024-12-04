3 مشكلات تتعلق بـ"الكتان والزبيب وعجينة الياسمين".. تفاصيل استقبال محافظ الغربية وفدَ "زراعة النواب"

كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفدَ لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور محافظة الغربية ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.

ورحَّبَ المحافظ بالوفد البرلماني، مؤكدًا حرصه على التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية؛ لتميزهم في مجالَي الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن الغربية تتميز بزراعات عديدة؛ خصوصًا الكتان، وصناعات الغزل.

وأضاف الحصري أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تشهد طفرة كبيرة بتنفيذ خطة تطوير بتوجيهات من القيادة السياسية؛ لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادر على المنافسة الدولية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: وقامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن؛ لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.

وأشار الحصري إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها إلى الغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعجينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الفلاح لم يتخلَّ عن دوره في أصعب الأوقات التي مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتًا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

ويضم الوفد البرلماني كلًّا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، والنائب مجدي ملك، والنائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، والنائب عادل صلاح منصور عامر، والنائب حمدي حسن، والنائب صابر عبد القوي، والنائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلى يحيى جلال وأحمد العقاد وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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