خالد الجندي يكشف تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم: 11 مليون جنيه جوائز

كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إطلاق وزارة الأوقاف لأكبر مسابقة عالمية للقرآن الكريم السبت المقبل، بمثابة حدث من طراز فريد، حيث سيشارك فيها 60 دولة بحضور 141 متسابقًا.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المسابقة حدث يستلزم انتباه الجميع بوجود 141 متسابقًا على مستوى العالم بأكبر مجموعة جوائز عرفت في المسابقات العالمية على الإطلاق، وسيتم الإطلاق في مركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية.

وتابع: ما يحدث خدمة للقرآن الكريم غير عادية وقيمة الجوائز 11 مليون جنيه وهذا تكريم دولتنا ورئيسنا للقرآن وهذه الجوائز هي القيمة الأعلى في تاريخ المسابقات.

وأشار إلى أن المشاركة بالمسابقة بها جزء لذوي الهمم، قائلًا: سيكون ذوي الهمم أكثر النوابغ في المسابقة وفيهم نوابغ خارقين للعادة.

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