اليوم.. "تضامن النواب" تناقش تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين

كتب- عمرو صالح:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لرئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بسبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القانون لضمان حقوق المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وكان "البياضي"، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشيرًا إلى أنه قد نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو قانون رعاية حقوق المسنين. وقد صرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وهي بداية مهمة للاهتمام بأهلينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية. حيث إن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعنى وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته 4 أكتوبر 2024.

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